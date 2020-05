Quando il trono fa pace con l’altare

Li abbiamo visti di sfuggita perché le cronache sul Coronavirus ci hanno tenuto impegnati sui bollettini della Protezione civile. Ma di tanto in tanto, sui social, comparivano loro: quasi goffi, con la fascia tricolore indosso, un mazzo di fiori nella destra e la mascherina alla bocca. Come innamorati al primo appuntamento. Sono i sindaci, tanti, tantissimi sindaci, che in questi giorni di pandemia hanno trovato l’occasione per guardare a Dio.

Come? Accompagnati il più delle volte da parroci o vescovi diocesani, sono entrati dentro chiese vuote o santuari, per affidare la città alla Madonna, o a un santo specifico. E consacrare così a Dio la propria gente, per debellare il Covid-19 e guarire i malati. Perché la scienza non può tutto. C’è anche Dio e chiede il suo spazio…