C’era una volta il maschio. Ecco il Timone n. 193

C’ERA UNA VOLTA IL MASCHIO

Per il mondo la mascolinità è diventata tossica, virilità e paternità vanno seppellite. Eppure sono fondamentali per la vita sociale, affettiva ed educativa. Un vescovo esorta gli uomini cattolici a tornare sulla breccia. Benedetta Frigerio, Armando Ermini, Roberto Marchesini e Raffaella Frullone intervista monsignor Thomas J. Olmsted, vescovo di Phoenix, Arizona

CLASSICO E’ BELLO E MEGLIO

Dall’ingegnere all’estetista, anche un buon tecnico si avvantaggia da uno sguardo aperto su tutta la realtà. Perché gli studi umanistici, il latino, il greco, non possono essere buttati in nome del tecnicismo. L’esperienza della Scuola Chesterton raccontata da Marco Sermarini. Intervista al professor Luca Ricolfi sull’importanza di conservare una palestra del pensiero. Il perchè in alcune citazioni di Alberto Bagnai, Ernesto Galli della Loggia, Lucio Russo, Jacques Maritain e Giovanni Paolo II. La custodia del latino e del greco è valida anche, scrive Luigi Piras, per la fede e la chiesa, che non possono seccare le fonti del loro patrimonio scritturistico e della tradizione

TAFIDA, QUANDO LA VITA VINCE

La vicenda della piccola inglese ricoverata al Gaslini di Genova raccontata dal presidente dei Giuristi per la vita Gianfranco Amato

CARLO D’ASBURGO

I racconti della figlia, presenti nei documenti vaticani, raccontano che il sovrano cattolico fu insidiato dai frammassoni e pagò di persona, di David Murgia

DA WALL STREET ALLA VIGNA CERCANDO DIO

Christopher Scott Meyer lascia il mondo della finanza per cercare le sue radici e la sua identità scoprendole nel rapporto con Dio e nella sua famiglia. Un viaggio ancora in corso…con Mario Iannaccone e Giulia Tanel

SENZA PACE

Le tensioni in Medio Oriente è salita ancora dopo la morte di Soleimani. E i cristiani sono tra le vittime principali. Il reportage di Marta Petrosillo con la voce delle Chiese locali

GIACINTA, LA SANTA CHE CI INSEGNA IL SACRIFICIO

A cento anni dalla sua morte, la testimonianza della pastorella di Fatima è ancora straordinariamente attuale, di Serafino Tognetti

Non mancano le nostre rubriche: “Il Kattolico” di Rino Cammilleri, “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi, in cui il parroco è alle prese con un biliardo divino. Ci sono le “Pillole di apologetica” di Gianpaolo Barra, poi Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” di Andrea Zambrano. Gli “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Raffaele Chiarulli su Tolo tolo che vince, ma non convince. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, il pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio e Raffaella Frullone “Catt woman”.