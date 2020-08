Esoterismo d’élite. Cosa c’è sul Timone di settembre

Settembre è tempo di ripartire, e mai come ora è necessaria una rotta ben segnata per poter leggere la realtà e il Timone vi aiuterà ad orientarsi nel mare di notizie che ogni giorno ci piovono addosso con ogni mezzo.

Il nuovo numero è disponibile dal primo settembre, sia in formato cartaceo che digitale, e da questo mese anche nelle edicole di Roma e Milano, fino a Monza.

IN QUESTO NUMERO…ESOTERISMO D’ELITE

Dove risiede oggi, il potere? Verrebbe da rispondere il denaro, ma siamo certi che sia così? Una gnosi finanziaria, ma ancor di più culturale e spirituale, conduce ad élite che frequentano veri e propri circoli “iniziatici” di natura esoterica. Ne scrivono Mario A. Iannaccone, Luigi Piras, Roberto Manfredini, Vania Russo e Valentino Cecchetti. E ne parla in esclusiva il domenicano Antonio Olmi.

ELEZIONI USA: TRUMP O IL CAOS?

La campagna elettorale per le presidenziali è ormai entrata nel vivo. L’America è ancora una volta chiamata a scegliere tra due visioni del mondo e questo avrà una ripercussione sugli equilibri internazionali. Ne parlano Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luiss, Andrew Spannaus, analista politico, Antony Esolen, professore di letteratura inglese al Magdalen College of the liberal Arts, scuola cattolica del New Hampshire e Patrick Deneen, professore di filosofia all’Università di Notre Dame, nell’Indiana.

SCUOLA: ACCORCIARE LE DISTANZE

Gap di apprendimento, distacco dai compagni, lontananza dai docenti, incontri virtuali e didattica a distanza. La scuola dovrebbe riprendere dopo mesi di distanze. Da dove ripartire? Da un’alleanza educativa, come ci hanno spiegato tre presidi: Stefano Nembrini, dell’Istituto Vest di Clusone (BG), Sam Guinea, dell’istituto Faes di Milano e Federico Samaden, dell’ Istituto Alberghiero Trentino di Rovereto e Levico (TN). Ma soprattutto mai come ora servono dei veri maestri, come scrive in questo numero Maurizio Schoepflin.

VENT’ANNI DI PUTIN

Chi è veramente il presidente della Federazione Russa, che ha segnato la storia non solo del suo Paese, che continua a godere di una popolarità enorme in patria, quanto a essere oggetto dell’ostilità martellante dei grandi mezzi di informazione in Occidente? Risponde con un ritratto inedito Luigi Piras

600 ANNI DELLA CUPOLA DI FIRENZE

Sara Magister ci guida alla scoperta dell’opera del Brunelleschi, sorta come segno della fede di un popolo

NUOVI ICONOCLASTI

Nel passato hanno agito per distruggere immagini sacre e spesso per cancellare le civiltà considerate nemiche. Oggi gli iconoclasti, rigorosamente “democratici”, sembrano intenti a segare il ramo su cui sono seduti. Di Francesco Giubilei

CON GLI OCCHI DI DON GNOCCHI

Silvio Colagrande e le cornee donate dal “santo dei mutilatini”. Dall’esplosione di una bomba giocattolo fino a diventare una reliquia vivente. La storia di un dono. Di Paola Scaglione

ISLAM E RELATIVISMO, QUEL MONITO DI BIFFI

Sono passati 20 anni dalla celebre Nota pastorale dell’allora arcivescovo di Bologna. Rivolgendosi alla città parlava a tutta l’Europa, mettendola in guardia su due pericoli di Oreste Leonardi

E poi le nostre rubriche: “Un vescovo risponde” di monsignor Francesco Cavina, “Il Kattolico” di Rino Cammilleri; “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi; “L’abito lo fa il monaco” di Luisella Scrosati; Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” e la Matita blu di Andrea Zambrano; “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Laura Cotta Ramosino. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio e Raffaella Frullone è “Catt woman”.