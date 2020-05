Guardando oltre Covid-19, è il Timone n.195

È in distribuzione il Timone n° 195, maggio 2020. Potete leggere la rivista in formato cartaceo o digitale, grazie anche a una app personalizzata per iPhone, iPad o Android.

GUARDANDO OLTRE COVID-19

Epidemie e flagelli hanno sempre colpito l’umanità e spesso ci sono state inaspettate rinascite. Ma non con una speranza qualsiasi, scrive Mario Iannaccone. Le peste nera a Firenze e la ripresa del Rinascimento con lo storico Renato Mambretti; il terremoto del 1693 in Sicilia e il fiorire del barocco rivissuti dall’architetto Ciro Lomonte; Brescia che si rialza dopo la Seconda guerra nel racconto dell’insegnante Valerio Pece. Con un intervento del cardinale Angelo Bagnasco: «La rinascita della mia Genova e la lezione per l’oggi»

CURARE LE PERSONE E NON I BILANCI

Un Primo piano su come il virus ha messo alla prova la sanità. «Impreparati all’epidemia anche a causa dei tagli», parla l’ex ministro Girolamo Sirchia. Il neurochirurgo Massimo Gandolfini: «Liberare la medicina dalle ideologie». Con lo storico Francesco Agnoli torniamo a indagare l’origine degli ospedali, perché la pandemia ha mostrato l’attenzione che deve esserci per ogni malato

QUANDO IL TRONO FA PACE CON L’ALTARE

Molti sindaci durante la pandemia hanno consacrato le loro città. Andrea Zambrano raccoglie la testimonianza in esclusiva al Timone del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Non abbiamo paura a chiedere aiuto a chi può proteggerci». Il vescovo Giampaolo Crepaldi: «Smentita una falsa idea di laicità»

PER RIPARTIRE? CI VUOLE UN RITORNO AL REALE

L’esperienza di isolamento vissuta con il Covid-19 costringe a riflettere sul modello di vita che vogliamo vivere. Occorre far riemergere il gusto per le cose vicine ed un’economia di comunità, Marco Respinti sulle tracce del pensiero di Chesterton, Gustave Thibon e Wendell Berry

SMART WORKING CON MARIA

Maggio porta con se il lavoro più intelligente da fare, scrive Costanza Miriano, quello di guardare alla Madre di Dio. Per imparare a vivere nel silenzio, a custodire nel cuore e a far sbocciare fiori nel deserto

MOGLI CATTOLICHE TRADIZIONALI, PARLA UN MARITO

È uscito il libro del Timone dedicato alle mogli cattoliche 2.0. È finito tra le mani di Giuseppe Signorin, che di mestiere fa anche il marito, che ha avuto l’audacia di affrontarlo… e raccontarlo

UNA BOLOGNESE A NASHVILLE

Nasce a Bologna, passa per Nottingham e si ritrova nel Tennessee per entrare nelle suore Domenicane di Santa Cecilia: gioia, preghiera e fedeltà. Una storia vera raccontata da Ermes Dovico

CHIESA UCRAINA MAESTRA DI RESISTENZA

Il piccolo resto dei fedeli che resiste nelle crisi, può trasmettere la fede e soprattutto vedere la rinascita. Luisella Scrosati intervista monsignor Borys Gudziak, arcivescovo-metropolita di Filadelfia per i cattolici greco-ucraini

LA LUCE OLTRE LA LUCE

Georges La Tour, grande artista francese del Seicento, spiegato e raccontato da Sara Magister

Non mancano le nostre rubriche: “Il Kattolico” di Rino Cammilleri; “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi; le “Pillole di apologetica” di Gianpaolo Barra; Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” di Andrea Zambrano; “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Cassandra Albani sulla serie televisia Doc – Nelle tue mani. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio e Raffaella Frullone è “Catt woman”.