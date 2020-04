Sabato Santo davanti alla Sindone – I podcast del Timone

L’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha annunciato una liturgia di preghiera straordinaria davanti alla Sindone per il prossimo Sabato Santo, 11 aprile, dalle ore 17. Sarà visibile in Tv e nei canali web della diocesi piemontese.

Il commento nel podcast, in esclusiva per Il Timone, della professoressa Emanuela Marinelli, una delle massime esperte del Sacro telo: «In un unica immagine tutte le stazioni della Via Crucis e il rimando alla Risurrezione».

