I soldi che hanno “fatto” l’Italia sul Timone 194

Siamo felici di annunciare che è in distribuzione il Timone n° 194, aprile 2020. Potete leggere la rivista in formato cartaceo o digitale, grazie anche a una app personalizzata per iPhone, iPad o Android.

È stato il numero più difficile da lavorare nei 20 anni di storia della nostra rivista: ce l’abbiamo fatta, nonostante il virus. Un grazie a tutta la redazione, i collaboratori, il grafico, la stampa, chi si occupa di imbustare il Timone e Poste italiane. È il nostro modo di stare vicino ai lettori, andiamo avanti insieme.

DA ONNIPOTENTI A FRAGILI, BASTA UN VIRUS

Lo psicologo Roberto Marchesini e il rapporto con panico e senso di disorientamento davanti al Covid-19. Monsignor Francesco Cavina regala una lunga meditazione ai lettori del Timone: «Non passi l’idea che la carnalità della Chiesa è una realtà superflua»

I SOLDI CHE HANNO “FATTO” L’ITALIA

Luciano Garibaldi e Mario Iannaccone raccontano della Londra dei “cospiratori” e del ruolo della politica, della massoneria inglese nella spedizione dei Mille e nel “fare” l’Italia. Elena Bianchini Braglia svela, invece, dalle Rivelazioni di Filippo Curletti, agente segreto del Conte Camillo Benso di Cavour. Il professor Massimo De Leonardis, invece, descrive come le potenze straniere, Inghilterra, Francia e non solo, tramassero per contro la Chiesa e il Papa

SONO FUORI E DENTRO DI NOI

Lorenzo Bertocchi, Emmanuel Pietrobon e Giulia Tanel in un Primo piano di approfondimento sul velo di ipocrisia sollevato dal libro di Shoshana Zuboff a proposito dei colossi del web. Ci parlano di libertà e democrazia, ma intanto si impossessano delle nostre vite: è il «capitalismo della sorveglianza». Siamo ancora liberi di scegliere?

LA PROFEZIA DELL’AGNELLO CROCIFISSO

L’ovino immolato per la cena pasquale ebraica era infilzato da due spiedi che formavano una croce: una prefigurazione del sacrificio di Cristo. Questo particolare sorprendente è raccontato da Luigi Piras, a lungo trascurato è attestato da san Giustino martire, ma anche un rabbino ed eminente studioso del Talmud oggi lo conferma

L’ANIMA DI FRANCIA NEL PRANZO DOMENICALE

La giornalista e scrittrice francese Gabriel Cluzel racconta a Raffaella Frullone della civiltà francese di una volta, quella che amava incontrarsi a tavola la domenica davanti allo stufato di vitello: «L’albero è stato segato ma ci sono ancora radici»

LEGGE SULL’OMOTRANSFOBIA TORNA DI ATTUALITA’

Gianfranco Amato ripropone un allarme sulla restrizione della libertà religiosa e di educazione

DIMMI COME SCEGLI E TI DIRO’ CHI SEI

Ettore Gotti Tedeschi e le scelte economiche: «L’economia è fatta di scelte, grandi e piccole, e i comportamenti ci parlano della nostra morale. E noi da cosa ci facciamo guidare?»

RAFFAELLO E LA CHIESA

La Disputa del Sacramento e la Scuola di Atene spiegati da Valentina Sessa

Non mancano le nostre rubriche: “Il Kattolico” di Rino Cammilleri; “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi; le “Pillole di apologetica” di Gianpaolo Barra; Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” di Andrea Zambrano; “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Laura Cotta Ramosino sul film dedicato al beato Franz Jägerstätter. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio e Raffaella Frullone è “Catt woman”.