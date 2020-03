Mogli cattoliche tradizionali modello 2020, un libro da non perdere

Da oggi puoi prenotare la tua copia! Clicca qui per il libro che tutte le mogli dovrebbero leggere, ma anche i loro mariti.

Ci sono ancora donne, femmine, che amano i loro maschi. Li scelgono e si donano, per sempre. Senza riserve. Si aprono alla vita e si ridonano. Sono donne apparentemente come tante: lavorano, studiano, crescono figli, preparano da mangiare, alcune addirittura cucinano. E poi asciugano lacrime, dispensano consigli non richiesti e vorrebbero salvare il mondo, magari indossando un tacco 12. Molte lavorano fuori casa, anche se a volte preferirebbero poter stare con i propri bambini, tutte si preoccupano di chi gli sta vicino. In comune hanno un segreto che si tramanda da generazioni.

Qualcuno le definisce mogli cattoliche tradizionali, ma rischia un errore che il modello 2020 della categoria rispedisce al mittente.

Nel libro, già disponibile per l’acquisto qui, si raccontano Costanza Miriano, Beatrice Bocci, Raffaella Frullone, Benedetta Frigerio, Annalisa Teggi, Paola Belletti, Caterina Giojelli e tante altre che «nella buona e nella cattiva sorte» restano fedeli all’Amore.

Il talk di presentazione del libro, che era previsto per sabato 14 marzo, è stato spostato alla data di

SABATO 4 APRILE 2020, ore 16:30

Convento Patriarcale di San Domenico – Bologna (Sala Bolognini)

Ingresso piazza San Domenico 13

Talk con il direttore del Timone Lorenzo Bertocchi e

Beatrice Bocci, Raffaella Frullone, Benedetta Frigerio, Annalisa Teggi