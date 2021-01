“Cristiani esposti a un attacco radicale da due fronti”. Parla il presidente di Acs

Coronavirus, terrore, guerra e anche una crescente persecuzione: il 2020 è stato un anno difficile per molti cristiani. Intervistato da Maria Lozano, Thomas Heine-Geldern, presidente esecutivo internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN), a fine anno ha fatto il punto sulle fonti di persecuzione e di lotta per la libertà religiosa, ma anche sui raggi di speranza e sugli aiuti forniti. Riportiamo una nostra traduzione di lavoro di alcune risposte del presidente Heine-Geldern.

Il 2019 è stato un anno terribile per i cristiani. La situazione è peggiorata nel 2020?

«La pandemia di coronavirus e le sue conseguenze hanno ulteriormente indebolito il diritto umano alla libertà religiosa in alcuni luoghi, molti cristiani vessati quest’anno hanno camminato su una vera e propria via della croce di povertà, esclusione e discriminazione. A questo si devono aggiungere attacchi mortali ai cristiani, l’Africa in particolare è tornata ad essere un “continente di martiri” nel 2020. Vorrei qui ricordare, tra gli altri, il seminarista Michael Nnadi, ucciso in Nigeria, e Philippe Yargas, catechista di Pansi, ucciso in Burkina Faso. Ma voglio anche menzionare le vittime della persecuzione religiosa che sono ancora in vita e, soprattutto, Sr. Gloria Narváez, rapita in Mali». (…)

Quali regioni del mondo saranno una priorità per ACN nel 2021?



«Siamo molto preoccupati per la situazione nei paesi del Sahel africano e del Mozambico, dove l’estremismo religioso e la presenza di violenti islamisti radicali sono in aumento, distruggendo la convivenza precedentemente pacifica tra cristiani e musulmani per risorse e potere. Centinaia di migliaia di persone sono state espulse dai luoghi di origine o sono fuggite. Ci sono organizzazioni che ritirano il proprio personale per motivi di sicurezza, mentre la Chiesa rimane e si prende cura delle persone. Continueremo a tenere a mente anche la Nigeria, perché in questo paese, così importante per l’intero continente, il terrore e la morte cadono come un’ombra oscura sull’intera popolazione. Non dobbiamo lasciarli soli».

Negli ultimi anni ACN ha dedicato molte risorse ed energie alla sopravvivenza dei cristiani in Medio Oriente. Dall’inizio della guerra in Siria e dalle conquiste dell’ISIS, ACN sostiene progetti di aiuto in Siria e Iraq per oltre 90 milioni di euro, oltre ad altri progetti per i rifugiati nei paesi vicini. Qual è la situazione lì?

«Molti cristiani in Medio Oriente si sentono ancora insicuri e pensano all’emigrazione, poiché la situazione economica e politica non ispira fiducia. Inoltre, neanche il pericolo del jihadismo è stato bandito. Il Libano, da sempre rifugio e sostegno per i cristiani in Medio Oriente, sta attraversando una profonda crisi. La situazione è molto difficile, ma ci sono anche segnali di speranza: nella Piana di Ninive, in Iraq, metà delle famiglie cristiane è tornata ai loro villaggi, anche in Siria, la ricostruzione è in corso. Inoltre, l’annunciata visita del Papa in Iraq all’inizio di marzo è un grande raggio di speranza. Siamo immensamente grati al Papa per il suo proposito di visitare i cristiani in Iraq, perché hanno bisogno di lui».

L’8 dicembre lei ha parlato anche della situazione dei cristiani in India. In un rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre sui cristiani perseguitati si afferma: “L’Asia minaccia di diventare il nuovo fulcro della persecuzione dei cristiani”. La situazione è davvero così grave lì?

«Movimenti nazionalisti e sistemi governativi autoritari rendono la vita difficile a molti cristiani nella regione asiatica, l’India ne è un buon esempio. Questo è il motivo per cui, ad esempio, abbiamo fatto una campagna per il rilascio del padre gesuita Stan Swamy, 83 anni, che soffre di Parkinson. In alcuni paesi asiatici, il cristianesimo è considerato un’influenza perniciosa dall’estero che minaccia la supremazia del partito al governo o la presunta coesione religiosa di una nazione. In India questa corrente si chiama Hindutva , che identifica l’India con l’Induismo, e in Cina si parla di sinicizzazione , adattamento della dottrina e della tradizione della Chiesa alla “cultura cinese”, come intesa dal partito comunista Cinese».

ACN pubblica ogni due anni un rapporto sulla libertà religiosa nel mondo. Il rapporto più recente, la cui pubblicazione è stata posticipata a causa della pandemia di coronavirus, uscirà nell’aprile 2021. Può dirci qualcosa al riguardo adesso?

«Dall’ultimo rapporto, la situazione della libertà religiosa non è migliorata ma è peggiorata in tutto il mondo. Nel 2020, grazie a Dio, non ci sono stati attacchi così massicci contro cristiani e altri gruppi religiosi come nel 2019, ma ci sono molte discriminazioni e persecuzioni che rimangono nascoste o a cui la comunità internazionale presta troppo poca attenzione, questo è esattamente ciò che la nuova relazione mira a esporre. In molti paesi del mondo, dove non c’è persecuzione ufficiale, sta emergendo un crescente risentimento verso le persone religiose, cosa che sta accadendo anche in Europa. Oggi i cristiani sono esposti a un attacco radicale e profondo da due fronti: uno vuole distruggere le radici cristiane e creare una società puramente individualista senza Dio e l’altro cerca di radicalizzare le persone e imporre con la forza un sistema islamista fondamentalista che diffonde il terrore e violenza, abusando del nome di Dio e della religione. (Fonte)