Giovanni Paolo II, l’attualità delle sue parole dopo il terremoto in Irpinia

Il 23 novembre del 1980 una scossa di magnitudo 6.8 Richter sconvolse un vasto territorio, tra Campania e Basilicata. L’area più colpita fu il cuore dell’Irpinia, in provincia di Avellino, ma danni gravi si registrarono anche nelle province di Potenza, Napoli e Salerno. Il sisma, secondo le stime più accreditate, causò quasi 3000 vittime, 9000 feriti e circa 300mila senzatetto.

Oggi in quei territori la ricostruzione è quasi completata, ma la ricorrenza del quarantesimo anniversario restituisce ricordi dolorosi. Non solo per i lutti e le macerie che quel terremoto provocò: ma anche per i gemiti e i lamenti che nei giorni successivi al terremoto continuarono a salire dalle rovine a causa dei ritardi nei soccorsi, che l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini denunciò con voce alta e fermissima.

«Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione di sepolti vivi»

(Sandro Pertini al TG2 Studio Aperto del 25 novembre 1980)

Giovanni Paolo II, arrivò subito in Campania ed in Basilicata a pregare per tutte le vitt ime. I cittadini di Balvano, (PZ), videro passare il Papa che si avviava a piedi verso l’unica piazza del paese, dove era crollato il campanile dell’unica chiesa presente causando 77 morti, la maggioranza, 66 di loro, composta da ragazzi e ragazze del coro, che stavano cantando per la Messa. Interi nuclei familiari rimasero senza casa, sradicati e lasciati in attesa dei nuovi alloggi di edilizia popolare che nel frattempo venivano edificati nelle periferie grazie alla legge 219 per la ricostruzione. Legge alla quale si deve la nascita di casermoni nei rioni di Scampia, Ponticelli, Miano, Secondigliano a Napoli, il Parco Verde di Caivano, il rione Salicelle di Afragola, Monteruscello a Pozzuoli. Alloggi-tugurio spesso imbottiti d’amianto.

Durante la sua visita, due giorni dopo il terremoto, Giovanni Paolo II disse parole che si adattano in un certo senso anche a questi nostri tempi, attraversati dalla pandemia e dal lockdown, in cui molti si chiedono il senso di tutto questo e della loro vita: