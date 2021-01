Inizia il 2021 con la promo del Timone

Un distillato di pura apologetica

BUDDHISMO, PERICOLO SCONOSCIUTO

Il buddhismo è una delle “grandi religioni” del mondo e le dottrine che si rifanno direttamente o indirettamente a Buddha contano numerosi seguaci anche in Occidente. Il fascino culturale (e la moda) di quest’Oriente “sereno e pacifico” è enorme; personaggi dello spettacolo, del cinema e dello sport ne sono testimonial imitati; e talora vi è persino chi cerca di mediare tra buddhismo e fede cattolica. Pochi però sanno che di fatto il buddhismo è “ateo” e meno ancora ne conoscono il volto oscuro: una dimensione esoterica, rappresentata soprattutto dal tantrismo tibetano, che ha nel Dalai Lama la sua guida. Il quaderno illustra e distingue l’incompatibilità esistente tra buddhismo classico e cristianesimo, e la pericolosità del buddhismo tantrico.

EVOLUZIONISMO, DUBBI E OBIEZIONI

L’evoluzionismo è la spiegazione della nascita e dello sviluppo della vita sulla Terra così come ipotizzato dal naturalista inglese Charles Darwin e in seguito elaborato attraverso la cosiddetta “Teoria sintetica”. Suoi perni centrali sono la “selezione naturale”, il “caso” e la necessità di tempi geologici enormemente lunghi. Ma nulla di tutto ciò è osservabile empiricamente: darwinismo e neodarwinismo si sottraggono dunque sistematicamente alla necessaria verifica a norma di metodo scientifico. Le affermazioni evoluzioniste sono peraltro lacunose, contraddittorie e a volte persino truffaldine come nel caso di certi reperti tanto famosi quanto falsi. È un tema su cui si scatena la propaganda e infuria la battaglia culturale. Se infatti l’evoluzionismo radicale avesse ragione, Dio non servirebbe

SE C’E’ DIO PERCHE’ ESISTE IL MALE

La presenza del male è la principale obiezione che da sempre viene mossa all’esistenza di Dio. D’altra parte, le possibili alternative all’esistenza di un unico Dio creatore, buono e onnipotente, si rivelano contradditorie e inconsistenti. La ragione riesce a dire che l’esistenza del male non pregiudica e non contraddice l’esistenza di Dio, ma il significato del male resta il larga misura misterioso. Dove la ragione esaurisce le proprie risorse, incontra la Rivelazione del Mistero della Croce.