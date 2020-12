Leggere per sopravvivere, consigli per lettori dai 12 ai 14 anni

Comincia oggi un periodo di ulteriori limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia in atto, un modo per affrontare tutto questo è ricominciare a leggere. Se c’è un occasione che la crisi sanitaria, economica e sociale, ci offre è quella di riscoprire la lettura: per informarci, per formarci, per crescere. Leggere dei libri e, perché no, anche delle riviste come Il Timone.

Il nostro collaboratore Saul Finucci, insegnante di lettere, ci offre qualche valido consiglio per lettori dai 12 ai 14 anni, a cui ci permettiamo di aggiungere anche il nostro JuniorT, un fumetto che nessuno vi farà mai leggere.

di Saul Finucci

Le restrizioni connesse al covid hanno molti aspetti negativi, ma almeno la situazione può essere sfruttata per incoraggiare i giovani e i giovanissimi a leggere.

È anzitutto importante che i ragazzi vedano gli adulti leggere; ma è altrettanto importante che si cerchino libri adatti a loro. Ecco un breve elenco di libri per lettori dai 12 ai 14 anni.

1) Silvana De Mari, Sulle ali della libertà, Lindau 2018, pp. 112, € 12. A metà del Quattrocento, le giovanissime Isabella e Gertrude vengono rapite dai pirati, per essere vendute come schiave in Africa del Nord. Il romanzo riscopre il coraggio e la fede dei nostri antenati, che dovettero lottare per la loro libertà.

2) Silvana De Mari, Io mi chiamo Joseph, Ares 2018, pp. 160, € 16. Joseph è un ragazzo emigrato dall’Africa in seguito ad una strage di cristiani. Un veterinario cerca di aiutarlo e lui impara cosa significa diventare adulto.

3) Giorgia Coppari, La promessa, Itaca 2011, pp. 232, € 13. Un ragazzo si trova per lavoro ad Ancona, ma una ragazzina gli è rimasta nel cuore; un’immagine della Vergine apre gli occhi davanti a centinaia di persone; intanto, Napoleone occupa l’Italia.

4) Karl Felix Wolff, Leggende delle Dolomiti. Il regno dei Fanes, Mursia 2013, pp. 198, € 15. Re, eroi, mostri e creature misteriose si muovono sullo sfondo delle Dolomiti, tra guerre di conquista e storie d’amore. La saga del popolo dei Fanes.

5) Karl Felix Wolff, I Monti Pallidi. Storie e leggende delle Dolomiti, Mursia 2016, pp. 224, € 15. Leggende che riprendono il folklore ladino: vi si parla di nani, bregostane ed altre creature; della Regina dei Crodères, l’unica del suo popolo ad avere un cuore umano.

6) Roberta Russo (curatrice), Racconti e leggende cristiane, Gribaudi 1997, pp. 176, € 8,84. San Cristoforo con Gesù sulle spalle; santa Marta e il drago; il viaggio di san Brandano verso l’Ovest ignoto: brevi racconti di facile lettura.

7) Clive Staples Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso, Adelphi 2011, pp. 202, € 12. Un prof. in vacanza viene costretto a viaggiare verso il pianeta Malacandra. Qui conosce popoli sapienti e scopre il segreto della Terra, il “pianeta silenzioso” che da millenni non manda più messaggi agli altri mondi.

8) Clive Staples Lewis, Il nipote del mago. Le cronache di Narnia, vol. 1, Mondadori 2018, pp. 190, € 12. Il giovane Digory, a causa degli esperimenti di uno zio, si trova insieme all’amica Polly nel nascente mondo di Narnia. Sarà lui il professore presente nel primo film della nota trilogia cinematografica.

9) John Ronald Reuel Tolkien, Lo Hobbit annotato, Bompiani 2012, pp. 422, € 13. Il mago Gandalf coinvolge l’hobbit Bilbo a partecipare ad una spedizione di nani e a vivere un’avventura tra orchi e ragni giganti che lo porterà a uscire dal proprio guscio e a fare la propria parte perché un drago sia sconfitto e i nani riabbiano il loro tesoro. Questa edizione ha numerose illustrazioni e spiegazioni che collegano questo racconto al nostro mondo.

10) Mino Milani, Efrem soldato di ventura, Mursia 2003, p. 224, € 10,90. Nel Trecento, il giovane Efrem impara a diventare un vero cavaliere dopo l’incontro con la banda di Giovanni Acuto, che combatte per i Visconti, signori di Milano.