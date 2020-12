Rod Dreher e le elezioni Usa: «La crisi non è politica». Arriva il Timone di Natale

Il nuovo numero è disponibile sia in formato cartaceo che digitale, dal 5 dicembre nelle edicole di Milano (fino a Monza), dal 10 dicembre in quelle di Roma.

ROD DREHER ANALIZZA IL VOTO USA

L’ autore del bestseller “L’Opzione Benedetto” commenta per il Timone le elezioni presidenziali: sono una tappa del declino dell’impero americano. Per i cristiani la speranza è costruire comunità in cui vivere la fede.

COVID E LAVORO: CI SALVERA’ LO SMARTWORKING?

Primo piano sull’occupazione ai tempi della pandemia con Antonio Grizzuti, Stefano Parenti e Pippo Corigliano. Cosa sta accadendo e cosa accadrà? Non tutto il male vien per nuocere, ma in ogni caso in ufficio o in fabbrica la sfida è sempre una: trovare un senso.

PRESEPE, NON SOLO STATUINE

Da molti considerato poco più che una tradizione, in realtà la ricostruzione della nascita di Gesù è un grande segno del Mistero che ci chiama ad accoglierlo nella nostra vita. Dossier con Il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton che ci racconta il presepe e Luisella Scrosati che ci introduce ai personaggi minori

TRA ISLAM E CHARLIE HEBDO LA FRANCIA RITROVI IDENTITA’ CRISTIANA

Jean Sévillia, saggista e storico, risponde alle domandi di Fabrizio Cannone di fronte agli attentati di Nizza e alla ripubblicazione delle vignette blasfeme del noto settimanale. «Non sono Charlie e attenzione all’indifferentismo religioso»

«FREQUENTAVO LE DONNE, MA SAPEVO CHE ERA SBAGLIATO»

Californiana, per anni Kim Zember ha vissuto una doppia vita, nascondendo le sue molteplici relazioni omosessuali. Tuttavia non si è mai definita lesbica e con la conversione la sua vita è cambiata. Racconta per la prima volta in Italia la sua esperienza

NON LASCIAMO SOLI GLI ARMENI

Il conflitto che si è riacceso in Nagorno-Karabakh può sembrare lontano. Ma il nostro legame con l’Armenia è antico e molto vivo: economicamente, culturalmente e soprattutto spiritualmente. Di Francesco Giubilei.

Le rubriche: “Un vescovo risponde” di monsignor Francesco Cavina, “Il Kattolico” di Rino Cammilleri; “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi; “L’abito lo fa il monaco” di Luisella Scrosati; Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” e la Matita blu di Andrea Zambrano e Ciro Lomonte; “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Ilaria Giudici. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio, e Raffaella Frullone è “Catt woman”.