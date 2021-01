Trovare un senso a questa storia nel primo Timone 2021

Il nuovo numero è disponibile sia in formato cartaceo che digitale, in edicola dalla seconda settimana di gennaio a Roma e Milano (fino a Monza).

TROVARE UN SENSO A QUESTA STORIA

Abbassiamo il volume di virologi e politici. Ascoltiamo il cardinale Angelo Bagnasco e la filosofa Alexandra Laignel-Lavastine; proviamo a pensare la pandemia

LO SO A MEMORIA

Al giorno d’oggi non si impara più a memoria praticamente nulla, anche in relazione ai tanti supporti tecnologici che aiutano in tal senso. Ma tutto questo è un bene? Che cosa stiamo perdendo? Dossier del Timone dedicato all’antica arte dell’imparare a memoria, con Luigi Girlanda, Mario A. IannAccone, Roberto Manfredini e padre Serafino Tognetti.

“IL VERBO SI E’ FATTO CARNE, NON FIBRA OTTICA”

«Viviamo in una cultura gnostica. Ma uno spirito separato dal corpo è un fantasma, e un corpo separato dallo spirito, un cadavere». Alessandro D’Avenia racconta tutto il suo mondo al Timone con Valerio Pece

UNA VITA CONTRO “I BOLSCEVIVHI”

Lo scrittore brianzolo, scomparso nel 2014, era nato lo stesso giorno in cui a Livorno cento anni fa nasceva il Pci. Tra Eugenio Corti e il comunismo è avvenuto uno scontro corpo a corpo, ce lo racconta Paola Scaglione

FIT CATHOLIC MOM

Moglie, mamma e campionessa olimpica, Rebecca Dussault è la Fit Catholic Mom. Ogni giorno attraverso il suo blog, Instagram e Youtube aiuta chi vuole allenare muscoli e spirito. Sulle sue tracce Benedetta Frigerio

VIETATO VIETARE DI DIRE “NO” ALL’ABORTO

Mentre Giulia Tanel ci riporta i dati di The Lancet dicono che ogni hanno ci sono 73 milioni di bambini uccisi ogni anno. E intanto le cronache raccontata da Raffaella Frullone dimostrano che si può dialogare con tutti e di tutto tranne che sul no all’aborto

FIGLI DI UN D10S MINORE

La penna di Giorgio Gandola sulla morte di Diego Armando Maradona, genio pallonaro e miserie umane, che svela la sete di un dio da adorare

Le rubriche: “Un vescovo risponde” di monsignor Francesco Cavina, “Il Kattolico” di Rino Cammilleri; “Don Camillo sul crinale” di Lorenzo Bertocchi; “L’abito lo fa il monaco” di Luisella Scrosati; Giacomo Samek Lodovici con il suo “Filosofando”; la “Parola proibita” di Andrea Zambrano ; “Schermi” a cura di Armando Fumagalli con Paolo Braga. I “Miracoli” a cura di Saverio Gaeta, la “Rosa del Timone”, pagellone sportivo del mese a cura di Tommaso Scandroglio, e Raffaella Frullone è “Catt woman”